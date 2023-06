Usa: strage al liceo Marjory Stoneman di Parklan, assolto l’ex agente di polizia Scot Peterson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale in Florida ha assolto da tutte le accuse Scot Peterson, ex agente di polizia che durante la sparatoria di massa avvenuta nel febbraio del 2018 al liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland, a seguito della quale son morte 17 persone, è rimasto fuori dall’edificio, senza intervenire. La giuria ha assolto Peterson, 60 anni, in relazione a tutti i capi d’accusa avanzati nei suoi confronti, per omissione di soccorso, negligenza e falsa testimonianza. L’agente di polizia è stato accusato di avere ignorato i suoi doveri, rimanendo fuori dall’edificio durante l’incidente a seguito del quale 14 studenti hanno perso la vita. Durante il processo, i suoi avvocati hanno affermato che Peterson sarebbe rimasto fuori dal liceo perché non è stato in grado di determinare da dove provenissero gli spari. (Was)