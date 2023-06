Russia: Tajani, quello che è accaduto mostra malcontento tra le truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è accaduto in Russia ha mostrato che c’è malcontento tra le truppe che stanno contattando una guerra che non comprendono. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “Le difficoltà ci sono, noi abbiamo deciso di non interferire in una vicenda interna della Russia, noi ci stiamo limitando a difendere l’indipendenza dell’Ucraina, non siamo in guerra con la Russia”, ha detto il ministro.(Res)