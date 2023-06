Ue: Tajani, decisione Banca centrale di aumentare il costo del denaro non è adatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricetta della Banca centrale europea di aumentare il costo del denaro per configgere l’inflazione non è adatta per l’Europa e per l’Italia. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “Da noi l’inflazione è provocata da un prezzo molto alto dei prodotti che producono energia. Per risolvere il problema dell’inflazione in Europa bisogna ridurre il prezzo delle materie prime, perché se aumentiamo il costo del denaro rischiamo di stare in recessione. Ho grande rispetto per la Banca centrale europea ma quando adotta una decisone che trovo sbagliata credo sia mio dovere dirlo”, ha detto Tajani.(Res)