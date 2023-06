Usa: indagini su Hunter Biden, repubblicani chiedono a dipartimento della Giustizia e Irs di testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno chiesto ai funzionari del dipartimento della Giustizia e dell’Agenzia delle entrate (Irs) di testimoniare al Congresso, dopo le dichiarazioni di un informatore su presunte interferenze del governo federale nel quadro delle indagini nei confronti di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti. I presidenti repubblicani delle commissioni per il monitoraggio, per la giustizia e per l’impiego dei fondi pubblici, rispettivamente James Comer, Jim Jordan e Jason Smith, hanno scritto lettere ai vertici delle due agenzie, chiedendo di sentire in audizione almeno una dozzina di funzionari coinvolti nelle indagini sul figlio secondogenito di Biden. Tra questi ci sarebbe anche il procuratore del Delaware, David Weiss. Hunter Biden ha recentemente annunciato di aver raggiunto un accordo in base al quale si dichiarerà colpevole di evasione fiscale e possesso illegale di arma da fuoco, ma due informatori dell’Agenzia delle entrate hanno affermato che le indagini sarebbero state “rallentate e soggette a numerose interferenze” da parte del dipartimento della Giustizia. In una nota congiunta, i tre deputati repubblicani hanno affermato che il governo federale “dovrebbe lavorare per il bene dei cittadini, invece i dipendenti pubblici hanno lavorato per coprire Biden e la sua famiglia”. Le commissioni, hanno precisato, emetteranno mandati di comparizione in mancanza di un riscontro da parte delle due agenzie. (Was)