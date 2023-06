Americhe: il Brasile vuole reintegrare il Venezuela nel Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile vuole la reintegrazione del Venezuela nel Mercato comune del Sud (Mercosur). Lo ha detto la sottosegretaria per l'America Latina e i Caraibi del ministero degli Esteri, Gisela Padovan, nel corso di una conferenza stampa in vista della partecipazione del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, alla prossima riunione dell'organizzazione. "Il Venezuela è stato sospeso dal Mercosur nel 2017 per mancato rispetto degli obblighi richiesti a qualsiasi membro che chiedesse di aderire all'accordo. Adesso riprendiamo il dialogo, interrotto da diversi anni con il Venezuela ed, evidentemente, in questo contesto di ripresa del dialogo che stiamo promuovendo con il Paese, questo argomento dovrà essere discusso a un certo punto. Non c'è previsione, ma è un problema che è nelle nostre priorità. Alla fine, vorremmo vedere il Venezuela reintegrato nel Mercosur", ha affermato. (Brb)