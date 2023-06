Ue: domani Tajani a Consiglio Affari esteri di Lussemburgo, focus sulla crisi in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani a Lussemburgo per il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. Lo ha riferito una nota della Farnesina. Il Consiglio, presieduto dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, ha come primo punto all'ordine del giorno la crisi nella Federazione Russa, su cui il vicepremier ha avuto ieri ripetuti contatti con gli omologhi del G7. I 27 ministri degli Esteri si confronteranno sulla situazione in Ucraina e sulle prospettive generali dell’aggressione russa al Paese, discutendo anche con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in collegamento da Kiev. Procederanno quindi a uno scambio di opinioni sulle relazioni tra l'Ue e l'America latina e i Caraibi, in preparazione del vertice dei capi di Stato e di governo Ue-Celac previsto a Bruxelles il 17-18 luglio prossimi. A seguire, il Consiglio passerà alle principali questioni di attualità, in particolare con aggiornamenti nell’ambito del dialogo tra Serbia e Kosovo, sulla situazione in Tunisia, e nel Nagorno-Karabakh. (Res)