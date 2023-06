Kosovo: presidente serbo Vucic al telefono con segretario di Stato Usa Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha parlato al telefono con il segretario di Stato degli Usa, Anthony Blinken, degli ultimi sviluppi in Kosovo. Lo riporta un comunicato dell'Ufficio per la cooperazione con i media del presidente serbo, secondo cui Blinken ha insistito con Vucic affinché la situazione nel nord del Kosovo torni alla calma. Il presidente serbo ha da parte sua detto al funzionario statunitense che la Serbia si comporta “in modo serio e responsabile”, ma che le forze speciali della polizia del Kosovo (Rosu) “arrestano ogni giorno cittadini serbi in modo completamente arbitrario”. Inoltre, Vucic ha affermato che le dimissioni dei sindaci eletti nei quattro comuni nel nord del Kosovo, come il rilascio degli agenti del Rosu, “sono di fondamentale importanza per calmare le tensioni”.(Seb)