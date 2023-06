Serbia-Kosovo: Borrell e Rama chiedono calo tensioni nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Borrell ha fatto eco Edi Rama, che ha sottolineato il fatto che i rapporti fra Pristina e Belgrado hanno effetto sull'intera stabilità della regione. "Facciamo parte di una regione che ha sofferto molto in passato, e in cui gli eventi non sono scollegati l'uno dall'altro. Non possiamo guardare solo a casa nostra e ai nostri compiti senza chiederci cosa stia succedendo intorno a noi, e senza interrogarci sugli effetti devastanti che il deterioramento della situazione può avere", ha detto il premier albanese. "Spero vivamente che l'idea della conferenza di alto livello prenda piede, per riunire i leader di entrambe le parti e i loro gruppi di lavoro con quelli dell'Unione europea e degli Stati Uniti, e non lasciare che finisca senza aver raggiunto un accordo", ha affermato Rama. "In caso contrario, dovremo affrontare tutte le conseguenze di questa situazione, che sarebbe molto triste per tutti. Ora è il momento della de-escalation. L'Albania è impegnata a continuare a lavorare, per non permettere che questa situazione abbia un impatto negativo sulla regione", ha concluso il premier albanese. (Beb)