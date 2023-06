Speciale difesa: Kosovo, missione Nato, dialogo mediato da Ue unico mezzo per una stabilità duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo (Kfor) continua a sostenere il dialogo facilitato dall’Ue come unico mezzo per raggiungere una stabilità irreversibile e duratura, e per allentare le tensioni nel nord del Kosovo. Lo riferisce un comunicato di Kfor, precisando che il comando della missione resta in stretto contatto e coordinamento con tutti gli interlocutori locali e internazionali, comprese le istituzioni in Kosovo, Unmik, Osce, Eulex e il capo di Stato maggiore della Difesa della Serbia. Kfor saluta con favore tutti gli sforzi multilaterali per riportare entrambe le parti al tavolo dei negoziati e invita tutti a convergere verso una de-escalation e ad astenersi da azioni provocatorie, che sono contrarie all’interesse di tutta la popolazione in Kosovo. La missione resta vigile e pienamente in grado di adempiere al proprio mandato per assicurare un ambiente sicuro e la libertà di movimento di tutte le comunità in Kosovo, secondo la Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite. (Res)