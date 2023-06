Kosovo: Kurti reagisce alle misure punitive di Bruxelles, “crediamo ancora nell’Unione” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il dibattito in commissione Esteri, il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha illustrato i passi concreti che l'Ue ha proposto al Kosovo e alla Serbia per ridurre le tensioni. Le richieste fatte al Kosovo sono la revoca dei mandati ai nuovi sindaci dei comuni del nord e il ritiro delle unità speciali della polizia dagli edifici municipali, parallelamente al ritiro dei manifestanti. Viene richiesto infine lo sblocco dell'ingresso di camion con merci dalla Serbia al Kosovo, oltre che la riduzione del livello di prontezza al combattimento e il ritiro delle forze militari della Serbia dalle vicinanze del confine con il Kosovo. (Alt)