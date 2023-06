Imprese: Unicredit, conclusa prima tranche buyback, al via domani la seconda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit rende noto che in data odierna si è conclusa la prima tranche del programma di acquisto di azioni ordinarie Unicredit, comunicato al mercato in data 3 aprile scorso e avviato in pari data, in forza della delibera dell’Assemblea degli azionisti del 31 marzo scorso. In esecuzione della prima tranche del programma di Buy-Back 2022 – riferisce in una nota –, Unicredit ha acquistato un totale di 125.036.173 azioni, pari al 6,44 per cento del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 2.343.437.990,46 euro. A partire da domani, 30 giugno 2023, potranno essere avviate le attività relative alla seconda tranche del programma di buy-back approvato dall’Assemblea degli azionisti del 31 marzo scorso. (Com)