Usa: Casa Bianca, apnee del sonno di Biden non sono nulla di nuovo

- Le apnee del sonno del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non sono “nulla di nuovo: lo ha reso noto lui stesso diversi anni fa”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di un problema comune a milioni di persone in tutto il Paese, e il dispositivo che sta utilizzando aiuta a migliorare la qualità del sonno”, ha detto. La Casa Bianca ha confermato ieri che Biden sta utilizzando un dispositivo per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua (Cpap) da alcune settimane, rispondendo alle voci e speculazioni alimentate dalla recente comparsa di segni di una maschera facciale sul volto del presidente. (Was)