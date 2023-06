Migranti: Piantedosi, al lavoro per governare fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario affrontare il problema dell’immigrazione “in relazione a quello della sostenibilità. Non basta dire che bisogna accogliere, integrare delle persone che hanno diritto a una vita migliore, cosa che di per sé giusta, perché poi c’è un problema di sostenibilità di tutto questo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. Il tema, ha spiegato il ministro, è ciò che noi possiamo “offrire” a queste persone e quindi “come possiamo corrispondere alle aspirazioni ad una vita migliore anche per le seconde generazioni di immigrati”. “Ecco perché – ha concluso – stiamo cercando di incrociare un’azione complessiva di freno alla tendenza ai flussi di arrivi incontrollati e di creazione di canali regolari di ingresso, per fare in modo che questi fenomeni non siano lasciati a se stessi ma possano essere governati”. (Rin)