Usa: DeSantis ha finanziato con fondi per la pandemia un progetto autostradale spinto da uno dei suoi sostenitori

21 luglio 2021

- L'ufficio di Ron DeSantis ha allocato 92 milioni di dollari provenienti dagli aiuti federali relativi alla pandemia di Covid-19 per la costruzione di uno svincolo autostradale nei pressi di Daytona Beach: un progetto spinto da Mori Hosseini, imprenditore edile e sostenitore politico del governatore della Florida, candidato alla Casa Bianca nel 2024. Lo riferisce il “Washington Post”, aggiungendo che Hosseini possiede una parte consistenti dei terreni boschivi che circonderanno il nuovo svincolo. I finanziamenti approvati dall’ufficio di DeSantis, poco dopo la sua rielezione all’incarico di governatore, hanno accelerato di almeno dieci anni lo sviluppo del progetto. Stando ad alcuni documenti ottenuti dal quotidiano, Hosseini intende costruire almeno 1.300 unità abitative in questi terreno, oltre a più di 60 mila metri quadrati di strutture non residenziali, incluso un centro commerciale. In precedenza, il quotidiano ha pubblicati diversi articoli riguardo il rapporto tra DeSantis e Hosseini, il quale ha partecipato a numerosi eventi elettorali organizzati dall’ufficio del governatore. L’imprenditore ha anche donato un apparecchio per la simulazione del gioco del golf da 27.500 dollari alla residenza privata di DeSantis, oltre ad aver donato (tramite società controllate) un totale di 361 mila dollari a gruppi politici che sostengono la campagna elettorale del governatore. (Was)