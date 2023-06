Roma: dolore e rabbia a Primavalle, lunedì la fiaccolata per la 17enne uccisa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amici sono sconvolti. La ragazza, originaria della zona, frequentava il liceo Gassman di Torrevecchia e abitava con il padre a Casalotti, dopo la separazione dei genitori. Tuttavia frequentava il quartiere ogni giorno. "Una ragazza sempre con il sorriso in faccia - ha raccontato un'amica -. L'ultima volta che l'ho vista era lunedì scorso a Battistini, mi aveva chiesto di uscire. Non ho parole, ieri sera quando me l'hanno detto ero a pezzi. Era sempre disponibile e piena di amici". Anche il giovane sospettato d'esser coinvolto nell'omicidio era noto nel quartiere. "Non è un tipo tranquillo, è di borgata ma se la tirava, credeva di essere della banda della Magliana. Dal profilo Instagram voleva che la gente pensasse che fosse un criminale, ma forse lo faceva più che altro per stare al centro dell'attenzione. Si conoscevano da poco, lei non me ne ha mai parlato, me lo ha nominato giusto una volta. Lo vedevo in giro, usciva a Ponte Milvio ma girava spesso anche in queste zone", spiega un amico della vittima che vuole rimanere nell'anonimato. (segue) (Rer)