Lazio: Cera (Fd'I), Liberati uomo giusto per incarico a osservatorio Legalità

- Dopo averlo ascoltato in commissione Affari costituzionali "siamo profondamente convinti che l'ex generale Serafino Liberati sia l'uomo giusto per ricoprire l'incarico di capo dell'osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, che intende fornire il massimo supporto alle forze dell'ordine già impegnate copiosamente per la lotta alla criminalità organizzata". Lo afferma in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia in Regione Lazio, Flavio Cera. "Questa mattina abbiamo appreso le perplessità della consigliera del Pd Eleonora Mattia sulla sua nomina, perplessità del tutto ingiustificate, visto che la consigliera in questione, pur facendone parte, non era presente alla riunione della Commissione preposta alla valutazione del profilo dell'ex generale", spiega Cera. "Non accettiamo dunque lezioni di moralità da chi fa polemica per partito preso" per "valutare il profilo di una personalità autorevole, che possiede tutti i necessari requisiti per svolgere un incarico tanto importante e delicato al servizio dei cittadini del Lazio", prosegue. (segue) (Com)