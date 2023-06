Lazio: Cera (Fd'I), Liberati uomo giusto per incarico a osservatorio Legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché la consigliera Mattia - aggiunge Cera - non si è presentata in commissione e oggi si mette a sollevare certe polemiche? L'esperienza e le capacità dell'ex generale Liberati sono indiscutibili, come lo stesso ha illustrato alla commissione regionale Affari istituzionali - sottolinea -. Ha lavorato 46 anni nell'Arma e poi, dopo il congedo, per 15 anni è stato consigliere militare della Croce rossa italiana. Tra i moltissimi incarichi rivestiti ci sono stati quelli di comandante della compagnia di Napoli Fuorigrotta, aiutante maggiore della Legione di Roma, comandante del gruppo di Pescara, capo di Stato Maggiore e comandante delle unità specializzate dell'Arma. Per questo - conclude -, la scelta di tale profilo risulta, senza ombra di dubbio, la migliore opportunità per garantire la legalità e la sicurezza nella Regione Lazio". (Com)