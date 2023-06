Decreto Lavoro: Trancassini (Fd’I), finalmente la Nazione riparte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo mantenuto un impegno preso con gli italiani: la nostra Nazione riparte finalmente dal lavoro. Grazie al governo Meloni si archivia la pagina dell’assistenzialismo di Stato con il superamento del Reddito di cittadinanza e si rimette al centro il lavoro, promuovendo vere politiche attive e puntando sui giovani”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini. “Questo governo – ha proseguito – non dimentica nessuno: per le persone in stato di povertà è previsto l'Assegno di inclusione oltre ad un supporto per la formazione al lavoro destinato alle persone tra i 18 e i 59 anni. Inoltre grazie al taglio del cuneo fiscale, all’aumento dei benefit per chi ha figli e alle misure per promuovere il lavoro giovanile la nostra Nazione inverte finalmente la rotta rispetto al passato”. (Rin)