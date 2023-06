Spazio: Bernini, “Virtute 1” impresa straordinaria di Aeronautica e Cnr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Proprio nell’anno del loro centenario, l’Aeronautica militare e il Consiglio nazionale delle ricerche compiono un’impresa straordinaria: la prima missione suborbitale spaziale con equipaggio italiano. Lo scrive su Twitter il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, esprimendo “le più vive congratulazioni per il successo della missione ‘Virtute 1’, un brillante esempio di collaborazione pubblico-privato per fare ricerca e sperimentazione”. “Siamo orgogliosi del personale italiano che ha viaggiato a bordo della navicella spaziale e che con la sua esperienza ha permesso di svolgere importantissime ricerche scientifiche in condizioni di microgravità”, prosegue. “Quello di oggi – sottolinea Bernini – è un grande traguardo della ricerca italiana, che si conferma all’avanguardia, un patrimonio inestimabile per tutto il Paese, come conferma anche la ricerca pubblicata su The Astrophysical Journal Letter che svela ‘il respiro dell'universo’”. “Una nuova scoperta legata alla rilevazione delle onde gravitazionali che potrà dirci qualcosa di più sul cosmo in attesa di portare in Italia Einstein Telescope, il più grande rilevatore di onde gravitazionali che spingerà sempre più avanti le osservazioni sulle origini dell’universo e sul nostro futuro”, conclude il ministro. (Rin)