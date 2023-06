Roma: assessore Politiche giovanili Lazio, necessario diffondere rispetto verso donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "brutale femminicidio di Primavalle, che vede coinvolta una minore, rivela ulteriormente come sia necessario continuare a lavorare per diffondere la cultura del rispetto verso le donne, soprattutto fra i più giovani". Lo afferma in una nota l'assessora alle Politiche giovanili della Regione Lazio, Simona Baldassarre. "Non solo perché i giovani sono gli adulti di domani, ma perché già oggi le pari opportunità vanno insegnate a iniziare dalle scuole, per bandire la violenza di qualsiasi genere e stigmatizzare ogni atteggiamento di oggettificazione e prevaricazione verso le donne - prosegue -. La Regione è impegnata su questo fronte, a partire dalla trincea rappresentata dai centri antiviolenza, che accolgono centinaia di donne. E ovviamente non farà mancare il suo contributo, come ha ribadito il presidente Rocca", conclude. (Com)