Decreto lavoro: Malan (Fd’I), è provvedimento importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sul lavoro “diventa legge. Importanti le misure contenute come il taglio del cuneo fiscale con fino a 100 euro in più in busta paga, interventi a sostegno dell'occupazione, della crescita e in particolare dei giovani”. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, a margine di “Fenix”, la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. “È significativo – ha aggiunto – che questa approvazione sia avvenuta nel giorno in cui si inaugura la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Un segnale importante". (Rin)