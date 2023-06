Cultura: stasera "La Girandola" su Castel Sant'Angelo e musei gratuiti, gli eventi a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la rassegna Estate Romana sono molteplici e variegati gli appuntamenti proposti. Tra questi, allo Stadio Palatino, all'interno del Parco Archeologico del Colosseo, torna Letterature Festival Internazionale di Roma. Il titolo scelto per questa edizione è La memoria del mondo, in omaggio all'opera di Italo Calvino del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita. Gli appuntamenti iniziano il 3 luglio. Per quanti amano godersi il cinema all'aperto e le arene estive care a Roma e romani, inoltre, si aggiunge questa settimana nella Città universitaria la rassegna San Lorenzo Cinema con Sapienza, un progetto di Terza missione e Public engagement in continuità con le iniziative culturali realizzate negli spazi dell'Ateneo a favore degli abitanti del territorio e dell'intera città di Roma. Gli spettacoli inizieranno alle 21 e saranno preceduti da una breve introduzione di docenti e studenti alla presenza di registi, attori e produttori. Sempre in tema di cinema dopo la prima mondiale de "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin, la rassegna cinematografica del Caracalla Festival 2023 prosegue con un omaggio a Giuseppe Verdi. Nel Teatro del Portico, lo spazio delle Terme di Caracalla antistante al Tempio di Giove aperto per la prima volta al pubblico, fino al 3 luglio tre serate che valorizzano e riportano alla luce alcuni film poco conosciuti ispirati alla figura e alle opere di Giuseppe Verdi, in un anno in cui l'attenzione verso il compositore italiano è particolarmente viva. (segue) (Rer)