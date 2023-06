Cultura: stasera "La Girandola" su Castel Sant'Angelo e musei gratuiti, gli eventi a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è protagonista anche della scena musicale estiva. Il parco della Casa del Jazz ospita dal 2 luglio al 6 agosto "I Concerti nel Parco, Estate 2023", festival che quest'anno proporrà 10 eventi musicali senza barriere di genere, ma anche spettacoli, satira, danza e talk. Due prime assolute e molte prime o date uniche a Roma, una programmazione sempre più innovativa a cura dall'Associazione Culturale I Concerti nel Parco, in costante evoluzione ed esplicitamente multidisciplinare, rivolta a ogni tipo di pubblico. Nella cavea all'aperto dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prosegue la programmazione di Roma Summer Fest. Ad esibirsi torna, il primo luglio, Marco Masini per un concerto speciale che conclude il suo tour T'innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme. Il 2 Francesco Renga e Nek saranno sul palco per ripercorrere le loro carriere con i loro più grandi successi e portare al pubblico il loro singolo L'infinito più o meno. Il 3 luglio è la volta della giovane cantante norvegese Aurora che canterà brani del suo repertorio e in particolare del suo ultimo lavoro in studio The Gods We Can Touch. (segue) (Rer)