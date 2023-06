Cultura: stasera "La Girandola" su Castel Sant'Angelo e musei gratuiti, gli eventi a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi ama la danza sabato (in replica il 2 e 4 luglio) il Caracalla Festival 2023 a cura del Teatro dell'Opera di Roma propone la versione del balletto Cenerentola firmata dal grande Rudolf Nureyev ambientata nell'universo hollywoodiano degli anni Trenta. Protagonista sarà il Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato. Per la stagione estiva della Fondazione Teatro di Roma proseguono ancora fino al 23 luglio gli appuntamenti di Circinfest, il Festival dedicato al Nuovo Circo contemporaneo. Nell'area esterna del Teatro India, da stasera al 2 luglio, la compagnia visionaria del Circo El Grito, composta dall'acrobata aerea Fabiana Ruiz Diaz e dall'artista multidisciplinare Giacomo Costantini porta in scena LiminaL: un letto volante diventa un trapezio da danza aerea per la protagonista, che vive immersa al confine col teatro dell'assurdo, nei rituali della solitudine, del volo e delle acrobazie, fino a quando viene a farle visita un uomo mutevole, le cui metamorfosi inaspettate aprono al grottesco. (segue) (Rer)