Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:30, Alba (CN), Municipio, piazza Risorgimento 1, il presidente Cirio e l'assessore Gabusi partecipano alla presentazione della Ciclovia delle Colline UnescoOre 10, Novara, via Ravizza, 6, gli assessori Marnati e Protopapa presenziano all'assemblea annuale di Confagricoltura PiemonteOre 11, Bologna, Palazzo della Cultura e dei Congressi, piazza della Costituzione 4, l’assessore Chiorino interviene al panel "Competenze & Innovazione. Il futuro del lavoro" nell'ambito del 14° Festival del LavoroOre 11, Alessandria, via Venezia 6, l’assessore Caucino inaugura l'ambulatorio veterinario socialeOre 11:30, Torino, Grattacielo Piemonte, via Nizza 330, Sala Trasparenza, il presidente Cirio e l'assessore Gabusi partecipano alla presentazione della Ciclovia "Corona di Delizie"Ore 14:30, San Damiano d'Asti, via San Sebastiano 14/16, l’assessore Caucino inaugura l'ambulatorio veterinario socialeOre 15, Torino, Camera di Commercio, via Carlo Alberto 16, il presidente Cirio partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Forum italiano dell’ExportOre 18:30, Stresa (VB), Sky Bar at Hotel La Palma, corso Umberto I 33, il presidente Cirio e l'assessore Gabusi partecipano alla presentazione della Ciclovia del Lago MaggioreOre 19:30, Canelli (AT), Marmoinox, via Dellapiana 23, l’assessore Gabusi partecipa al 39° Passaggio del Collare Rotary Club Canelli-Nizza MonferratoOre 20:30, Calosso (AT), Parco del Castello, l’assessore Gabusi interviene alla manifestazione culturale "Calosso C'è" (segue) (Rpi)