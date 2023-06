Libia: ambasciate e consolati saranno i soli autorizzati a concedere visti d'ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate e i consolati della Libia all’estero saranno le uniche entità autorizzate a concedere i visti d’ingresso agli stranieri per entrare nel Paese. Lo ha riferito la piattaforma governativa "Hakomitna" sulla sua pagina Facebook, secondo cui sarà anche necessario lanciare un sistema elettronico che faciliti la procedura sia per i richiedenti che per le autorità competenti. La decisione è stata presa nel corso di una riunione governativa, indetta dal primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Abdulhamid Dabaiba, per discutere dell'accesso degli stranieri ai visti d'ingresso nel Paese nordafricano. Tra i vari partecipanti all'incontro, vi sono stati il ministro di Stato per gli Affari di gabinetto, Adel Jumaa, e rappresentanti dell’Autorità per i passaporti e la nazionalità. (Lit)