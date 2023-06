Decreto Lavoro: via libera definitivo da Aula Camera, ecco le principali misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse le novità contenute nel decreto recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, approvato in via definitiva dalla Camera con 154 sì, 82 no e 12 astenuti. Il provvedimento, che era stato già licenziato dal Senato, e che nel passaggio a Montecitorio ha visto l'astensione del gruppo di Azione-Italia viva, sancisce la fine del reddito di cittadinanza, introducendo un altro e diverso strumento che entrerà in vigore dal primo gennaio 2024: l’assegno di inclusione. Ne avranno diritto i cittadini da cinque anni residenti in Italia, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Il beneficio viene esteso ai cittadini dell’Unione europea o a coloro che godono di protezione internazionale. Per usufruirne i cittadini Ue devono aver avuto un lavoro (o aver terminato un corso di studi) in Italia per almeno cinque anni. La famiglia del richiedente, poi, deve avere un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 9.360 euro, un valore del reddito familiare inferiore alla soglia dei 6 mila euro e un valore del patrimonio immobiliare non superiore a una soglia di 2 mila euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo. E ancora, i componenti del nucleo famigliare non devono avere intestate auto sopra i 1600 di cilindrata e moto sopra i 250. Quanto ai soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, essi costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini dell’Isee. L’erogazione del beneficio economico è mensile, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. La richiesta deve essere presentata all’Inps. (segue) (Rin)