Decreto Lavoro: via libera definitivo da Aula Camera, ecco le principali misure (2)

- In termini di risorse, il testo stanzia un aumento di 4 miliardi del taglio al cuneo fiscale, portandolo ad un totale di 7 miliardi. Viene anche introdotta la detassazione del lavoro festivo e notturno per i dipendenti delle strutture alberghiere e l’inclusione dei lavoratori con disabilità che abbiano meno di 35 anni, così come una serie di interventi per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro. E’ pari a 1 miliardo e 350 milioni lo stanziamento per formazione, incentivi per l’assunzione dei giovani under 30, disposizioni per l’istituzione dell’assegno di inclusione. In tema di sicurezza sul lavoro, le misure prevedono la creazione di un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al primo gennaio 2018, durante le attività formative. La tutela è allargata anche ai docenti, in ragione di un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione. (Rin)