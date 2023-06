Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, missione di Virgin Galactic è un grande successo tricolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo della missione Galactic 01, il primo volo suborbitale commerciale organizzato da Virgin Galactic, è “un grande successo tricolore”. Lo ha detto l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, commentando il lancio della prima missione commerciale della società fondata dal miliardario britannico Richard Branson. A bordo della navicella ci sono tre italiani, insieme all’astronauta statunitense Colin Bennett: gli ufficiali Walter Villadei e Angelo Landolfi, dell’Aeronautica militare italiana, e l’ingegnere Pantaleone Carlucci, del Consiglio nazionale delle ricerche. Si tratta dei due enti che hanno commissionato il volo sulla navicella Vss Unity, a cui comandi ci sono l’italoamericano Michael Masucci e il pilota italiano Nicola Pecile. “Il volo vanta diversi primati: è il primo volo suborbitale italiano della storia; è il primo volo suborbitale di ricerca al mondo; ed è il primo commissionato ad una società statunitense da istituzioni straniere”, ha detto l’ambasciatrice, aggiungendo che l’Aeronautica militare e il Cnr “si confermano un orgoglio per il nostro Paese, e continuano a fare la storia”. L'ambasciatrice ha anche chiamato l'equipaggio italiano, congratulandosi per la missione. (segue) (Was)