Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, missione di Virgin Galactic è un grande successo tricolore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia, ha continuato, è “orgogliosa di avere promosso questo volo, con il sostegno della Farnesina, prima creando i contatti con la società, e poi ospitando, nel 2019, la firma dell’accordo che si è concretizzato oggi”. Tramite il proprio addetto spaziale, la rappresentanza diplomatica italiana promuove numerose collaborazioni a livello istituzionale e tra i settori privati dei due Paesi. A bordo di Galactic 01, i tre italiani hanno condotto 13 esperimenti nei campi della biomedicina, termo-fluido dinamica, e sviluppo di materiali innovativi e sostenibili in condizioni di microgravità. Con la missione, inoltre, si aprono nuovi scenari di collaborazione tra l’Italia e Virgin Galactic, anche per lo sviluppo di servizi e tecnologie nel nostro Paese. Durante il volo, la cabina di Vss Unity si è trasformata in un laboratorio scientifico suborbitale, per fornire il miglior ambiente possibile per condurre gli esperimenti in programma e consentire all’equipaggio di interagire con le strumentazioni a bordo. (Was)