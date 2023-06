Ucraina: Zelensky ai leader Ue, approvazione aiuto da 50 miliardi significherebbe credere nella pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Ue approverà la revisione del bilancio europeo, con i 50 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina, sarà il segnale che crederà nella pace e nell'Ucraina. A dirlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai leader europei in collegamento video nel corso del vertice del Consiglio europeo di Bruxelles. "Sono grato per l'estensione dell'accordo di libero scambio e di transito con l'Europa e il transito per un altro anno. Ogni manifestazione di solidarietà, ogni manifestazione di unità, in questo momento è un salvavita", ha detto. "Sono grato per la proposta di uno strumento finanziario a lungo termine dell'Ue dell'importo di 50 miliardi di euro, annunciata dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Se questa proposta sarà approvata, sarà il giusto segnale che l'Europa crede nella pace, che crede nell'Ucraina", ha aggiunto. (Beb)