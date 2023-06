Ucraina: Zelensky ai leader Ue, debolezza Russia aumenta sicurezza Kiev e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più la Russia diventerà debole, meno sarà una minaccia per l'Ucraina e l'Europa. A dirlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai leader europei in collegamento video nel corso del vertice del Consiglio europeo di Bruxelles. "Più i nostri soldati avranno successo ora, più a lungo la Russia non rappresenterà una minaccia per l'Ucraina e per l'intera Europa. La storia dimostra chiaramente che le aggressioni infruttuose rendono sempre deboli le dittature. In effetti, questo è ciò che stiamo vedendo in Russia in questo momento", ha detto. "Stiamo vedendo la loro debolezza, di cui abbiamo così bisogno. Più la Russia è debole, più i suoi capi temono ammutinamenti e rivolte, più avranno paura di irritarci. La debolezza della Russia la renderà sicura per gli altri e la sua sconfitta risolverà il problema di questa guerra", ha concluso Zelensky. (Beb)