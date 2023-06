Ucraina: fonti stampa, sabato Sanchez a Kiev in concomitanza con l'avvio presidenza Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si recherà sabato in Ucraina in concomitanza con l'avvio della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Secondo quanto riferito da fonti dell'esecutivo al quotidiano "El Pais", l'obiettivo è quello di "rendere visibile" il sostegno dell'Unione a Kiev e dimostrare "l'incrollabile sostegno all'Ucraina in tutti i campi: militare, umanitario ed economico". Delle tre visite in Ucraina, questa è quella che la Moncloa ha reso pubblica con maggiore anticipo rispetto al viaggio che il presidente effettuerà a poco più di 20 giorni dalle elezioni generali del 23 luglio. (Spm)