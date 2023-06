Usa: Casa Bianca, università considerino le difficoltà che gli studenti hanno affrontato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha proposto alle università del Paese di introdurre un nuovo standard da considerare nel processo decisionale relativo all’ammissione di nuovi studenti, dopo che la Corte suprema ha stabilito che gli atenei non potranno più prendere “esplicitamente” in considerazione l’etnia dei candidati durante la selezione. In una nota, la presidenza statunitense ha ribadito che la decisione della Corte rappresenta “un passo indietro per il Paese”, e che gli Stati Uniti “sono più forti quando le università riflettono la diversità della nostra popolazione”. Durante un discorso alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha proposto alle università di considerare “le avversità che gli studenti hanno affrontato” per arrivare a chiedere l’ammissione. Queste includono eventuali difficoltà finanziarie, il contesto sociale e scolastico da cui provengono gli studenti, e gli episodi di discriminazione razziale di cui sono stati vittime. (Was)