Spagna: Zelensky, Sanchez inizia presidenza spagnola Consiglio Ue con viaggio a Kiev

- Il premier spagnolo Pedro Sanchez inaugurerà il semestre di presidenza spagnola del Consiglio Ue con una visita a Kiev nella giornata di sabato. A dirlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai leader europei in collegamento video nel corso del vertice del Consiglio europeo di Bruxelles. "Credo sia simbolico che questo sabato, nel primo giorno di presidenza spagnola, il rimo ministro Sanchez si rechi in Ucraina su mio invito. Per la prima volta, l'inizio della presidenza di un Paese sarà sottolineato da una visita in Ucraina", ha detto Zelensky. "Questo la dice lunga su quanto saranno importanti i prossimi sei mesi per la nostra Europa. (segue) (Beb)