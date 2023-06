Decreto Lavoro: Braga (Pd), provvedimento iniquo, niente per salari bassi e lavoro precario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un decreto Lavoro che aumenta la precarietà e impoverisce chi è già povero. “Così aveva voluto festeggiare il primo maggio il governo Meloni. E oggi diventa legge un provvedimento ingiusto e iniquo che cancella il reddito di cittadinanza, liberalizza i contratti a termine e allarga l’uso dei voucher”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. “Le uniche misure di riduzione del cuneo fiscale sono a tempo e assai ridotto nelle risorse. Insomma poco o niente per i lavoratori e come sempre penalizzate le donne per le quali non sono previste misure di sostegno, di conciliazione e di riduzione dell’età pensionabile. Una legge che non affronta minimamente i problemi dei lavoratori, che si chiamano salari bassi e lavori precari, e che non dà nessuna risposta al peso dell’inflazione sulla vita di tante famiglie”, aggiunge Braga. (Rin)