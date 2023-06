Brasile-Cina: da governo incentivi per avvio produzione veicoli elettrici impresa cinese Byd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione, la Byd ha presentato a Lula una lista di richieste, tutte accettate dal capo dello stato. Innanzitutto la Byd accederà, come tutte le compagnie automobilistiche, al programma di incentivi per ridurre il costo delle auto, già approvato dal governo. Inoltre Lula ha garantito chetratterà con il ministero delle finanze e dell'Industria e commercio la possibilità di fornire specifici aiuti alla Byd. L'idea è che gli incentivi facciano parte di uno stimolo al consumo, tuttavia il presidente si è reso disponibile a studiare la possibilità di un finanziamento tramite la Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) per favorire la produzione. La Byd ha anche chiesto la concessione del porto di Aratu, ceduto da Ford dopo l'uscita dal Paese, e una possibile riduzione del pagamento di imposte e tributi federali (Pis/Cofins e Ipi). (segue) (Brb)