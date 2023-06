Brasile-Cina: da governo incentivi per avvio produzione veicoli elettrici impresa cinese Byd (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista con il quotidiano "Valor Economico", la vicepresidente esecutiva per le Americhe di Byd, Stella Li, ha riferito he la compagnia prevede investire 10 miliardi di real entro il 2025. La stima è che l'investimento possa generare circa 1200 posti di lavori. L'azienda mira ad avviare la produzione già entro la fine di quest'anno, riuscendo a produrre 30 mila veicoli all'anno nel 2024 e 150 mila unità dal 2025. Secondo Stella Li l'azienda non ha ancora deciso quali modelli intende produrre in Brasile, ma probabilmente, oltre alle auto elettriche al 100 per cento, saranno prodotte in Brasile anche modelli ibridi "plug-in" che potranno utilizzare etanolo. Proprio come la comune ibrida, la "plug-in" ha due motori, uno termico e l'altro elettrico, che si alternano a seconda dell'utilizzo. La differenza è che il "plug-in" può essere caricato anche da una presa, il che ne aumenta il potenziale elettrico. (segue) (Brb)