Brasile-Cina: da governo incentivi per avvio produzione veicoli elettrici impresa cinese Byd (5)

- Per il dirigente del gruppo, in futuro il mercato brasiliano potrebbe essere simile a quello che è oggi in Cina: metà di auto completamente elettriche e l'altra metà di ibride plug-in alimentate a etanolo. La Byd è già presente nel mercato brasiliano dal novembre 2021 quando ha iniziato a vendere sei dei suoi modelli elettrici. Il più grande produttore di auto elettriche al mondo ha piani audaci per il Brasile dove ha già aperto concessionarie nelle capitali praticamente in tutti gli stati. (segue) (Brb)