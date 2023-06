Brasile-Cina: da governo incentivi per avvio produzione veicoli elettrici impresa cinese Byd (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ford aveva annunciato a gennaio 2021 lo stop definitivo alla sua produzione nel paese a causa delle "perdite significative" negli anni precedenti. Nel paese sudamericano dal 1919, il marchio ha mantenuto solo il centro di sviluppo del prodotto nello stato di Bahia, il banco di prova e la sede amministrativa per il Sud America, entrambe nello stato di San Paolo. Gli impianti di Camaçari, nello stato di Bahia, e Taubaté, nello stato di San Paolo, sono stati chiusi immediatamente riducendo la produzione ai soli ricambi per le scorte post-vendita. I sindacati considerano una perdita di 12 mila posti di lavoro tra diretti e indotti. Nell'ultimo trimestre del 2021 era stato chiuso anche lo stabilimento di Horizonte, nello stato di Cearà. I veicoli venduti nel mercato brasiliano sono importati, principalmente dagli stabilimenti in Argentina e Uruguay. (Brb)