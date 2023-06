Decreto Lavoro: Rotelli (Fd’I), mettiamo fine ad anni di assistenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione del Decreto Lavoro “si concretizza una battaglia storica di Fratelli d'Italia. Col questa legge tagliamo le tasse al ceto medio-basso, dando così ristoro a milioni di cittadini. Superiamo inoltre il reddito di cittadinanza, mettendo la parola fine ad anni di assistenzialismo che non hanno prodotto alcun effetto sperato in termini occupazionali”. Lo ha dichiarato Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente a Montecitorio. “Con il governo Meloni – ha proseguito – chi è davvero in condizioni di povertà sarà adeguatamente assistito, ma chi è in condizione di lavorare sarà più facilmente assunto dalle imprese grazie a incentivi e a una forte detassazione”. “Il mercato del lavoro è tornato a muoversi come ci dicono anche svariati indicatori economici: grazie al governo Meloni e a Fratelli d'Italia la nostra Nazione tornerà ad essere più ricca, più giusta e più equa", ha concluso. (Rin)