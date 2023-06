Germania: all'ambasciata d'Italia evento di networking per il mondo tecnologico e scientifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino ospita questa sera un evento di networking destinato al mondo tecnologico e scientifico tedesco, italiano ed europeo, in occasione del 14mo incontro plenario dello European Technology Transfer Office (Tto) Circle - Circolo degli uffici europei per il trasferimento tecnologico - che si tiene nella capitale della Germania oggi e domani. Secondo quanto comunicato dalla stessa sede sono presenti, tra gli altri, rappresentanti di Centro comune di ricerca (Jrc), Commissione europea, Istituto Fraunhofer, Centro Helmholtz di Berlino, Centro interuniversitario per la microelettronica (Imec, Belgio), Centro per l'innovazione nelle micro e nanotecnologie (Minatec, Francia) e dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, oltre a diversi esponenti di Sign, il network degli scienziati italiani in Germania lanciato nel 2022 con il sostegno dell'ambasciata d'Italia a Berlino. L'appuntamento intende fornire “ancora un'altra opportunità di contatto e di scambio tra i partecipanti del Tto Circle, in un ambito - quello dell'innovazione e del trasferimento tecnologico - di importanza cruciale per il progresso di economie e società, così come per la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici”. Italia e Germania sono rappresentate all'interno dello European Technology Transfer Office Circle - che conta in tutto 35 organizzazioni - da Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Associazione Leibniz, Max-Planck-Innovation a Associazione Helmholtz. Come dichiareato dall'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, “quello della scienza è un settore fondamentale di cooperazione intra-europea, cui Italia e Germania garantiscono un contributo di primo ordine, indispensabile al percorso verso l'autonomia strategica del continente e per promuovere la competitività futura della nostra industria, ma anche il benessere e la sicurezza delle nostre società”. (segue) (Com)