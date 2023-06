Germania: all'ambasciata d'Italia evento di networking per il mondo tecnologico e scientifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza scientifica italiana in Germania conta su oltre 3.800 scienziati attivi nelle università e 1.100 negli enti di ricerca pubblici (primo gruppo nazionale in ambedue i casi), incluse numerose posizioni apicali, tra cui 300 cattedre universitarie. A queste cifre si aggiungono i moltissimi scienziati e tecnici attivi nella ricerca industriale tedesca o straniera con presenza tedesca e i circa novemila studenti italiani attivi in Germania nell'ambito di programmi di scambio. A livello istituzionale, si contano oltre 750 accordi individuali in vigore tra università italiane e tedesche, oltre alle intese in essere tra il Cnr e gli enti pubblici di ricerca tedeschi Max-Planck, Helmholtz, e Fraunhofer. Sono infine circa 1500 i progetti comuni italo-tedeschi promossi all'interno di Horizon 2020. (Com)