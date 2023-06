Fvg: Ires, da giugno ad agosto previste 28.500 nuove assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel trimestre giugno-agosto 2023 sono previste 28.500 assunzioni in Friuli Venezia Giulia, di cui il 68 per cento nel settore dei servizi. È quanto emerge da un’indagine condotta da Ires Friuli Venezia Giulia, presentata oggi nella sede della Confcommercio Udine nel corso di un incontro promosso dall’Ente bilaterale del terziario del Friuli Venezia Giulia. Il dato relativo al terziario è superiore alle stime formulate dalle imprese nello stesso periodo dello scorso anno (da 19.030 nuove assunzioni a 19.360, con +1,7 per cento). A giugno si calcola che gran parte delle assunzioni, pari a 4.020, verranno effettuate nelle attività turistiche e commerciali. Le figure maggiormente ricercate sono esercenti e addetti nelle attività di ristorazione (2.250 entrate previste) e addetti alle vendite (850). Nel 2021 il settore dei servizi in regione aveva già quasi completamente recuperato i livelli di occupazione pre-pandemia e il 2022 ha segnato una nuova variazione positiva. Anche i redditi medi nel 2021 erano quasi tornati ai valori del 2019. L’imponibile previdenziale medio più elevato si riscontra nelle attività di produzione di software e consulenza informatica, con redditi da 31.611 euro. All’opposto nella ristorazione non si raggiungono i 9 mila euro all’anno. (Frt)