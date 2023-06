Fvg: Ires, il 57 per cento dei cittadini fa acquisti online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce il ricorso all’e-commerce in Friuli Venezia Giulia. Con il mutamento delle abitudini dei consumatori e l’accelerazione dovuta alla pandemia, la percentuale di persone tra i 16 e i 74 anni) che ha acquistato beni e servizi online in regione è tra le più alte in Italia: nel 2022 si è attestata al 57 per cento, contro il dato nazionale del 49 per cento e quello europeo del 68 per cento. È quanto emerge da un’indagine condotta da Ires Friuli Venezia Giulia, presentata oggi nella sede della Confcommercio Udine nel corso di un incontro promosso dall’Ente bilaterale del terziario del Friuli Venezia Giulia. Nel decennio 2012-2022 è aumentata anche la quota di imprese con almeno 10 addetti e di settori diversi da quello finanziario e assicurativo che vendono beni e servizi online. In Regione la percentuale è più che triplicata, passando dal 5 al 19 per cento, in linea con l’andamento nazionale. (Frt)