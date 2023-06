Ucraina: Zelensky incontra rappresentanti delle imprese del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi una riunione con i rappresentanti delle imprese nazionali. A riferirlo è stato lo stesso leader ucraino. Nell'agenda dell'incontro, come ha affermato Zelensky su Telegram, vi sono state le questioni relative alla ricostruzione del Paese, alla possibilità di un cambiamento nella legislazione fiscale e le proposte degli imprenditori per creare uno strumento di coordinamento con il governo per la risoluzione dei problemi economici. "La priorità principale è sempre dare forza all'Ucraina. Grazie a tutti coloro che salvano e creano nuovi posti di lavoro, che cambiano la nostra economia e promuovono lo sviluppo delle nostre istituzioni", ha sottolineato Zelensky. (Kiu)