Fd'I: Silvestroni, siete nostro futuro, pronti per passaggio di testimone

- "Sono felicissimo di essere qui alla quarta edizione di Fenix. È importante per il futuro dei nostri giovani che si confrontano quotidianamente e militano con orgoglio, incontrarsi in queste giornate come queste. Voglio augurarvi buon lavoro. Si è parlato di una 'generazione Atreju', se ora cresce una 'generazione Fenix' sarà un bene per il futuro del nostro partito e dell’Italia. Il fatto che moltissimi esponenti istituzionali siano qui per voi, deve rendervi orgogliosi come noi lo siamo di voi. Fd'I ha alle sue spalle persone formate e vengono tutte da qui, dalla politica attiva, dalla militanza giovanile. Il nostro è il movimento giovanile più in salute. I nostri giovani sono curiosissimi e molto interessati alla politica, è la politica che non si è interessata a loro. Da noi invece non è così. Voi siete la nostra base e la nostra altezza, siete il nostro futuro e siete anche pronti per il passaggio di testimone. In bocca al lupo, io sarò al vostro fianco e vi sosterrò con convinzione". Lo ha detto Marco Silvestroni senatore di Fratelli d'Italia e segretario di presidenza intervenendo alla festa della destra giovanile. (Rin)