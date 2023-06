Medio Oriente: Cisgiordania, coloni israeliani attaccano villaggio a nord di Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di coloni israeliani ha attaccato il villaggio di Dura al Qar, a nord di Ramallah, in Cisgiordania, attaccando edifici abitati e dando fuoco ad alcuni terreni. Lo ha riferito il sindaco della città, Samer Diab, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese "Wafa". I coloni in questione provengono dall'insediamento israeliano di Beit El, situato a pochi chilometri a nord di Dura al Qar. I vigili del fuoco palestinesi, intervenuti tempestivamente sul posto, sono riusciti a domare gli incendi. Al momento non è stato registrato alcun ferito. (segue) (Res)