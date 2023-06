Medio Oriente: Cisgiordania, coloni israeliani attaccano villaggio a nord di Ramallah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei territori palestinesi si sta vivendo da giorni una forte escalation di violenza, innescata lunedì 19 giugno da un raid israeliano nella città di Jenin che ha provocato in totale sette morti e 91 feriti, alla quale è seguito un attacco da parte di due palestinesi armati a una stazione di servizio che ha portato alla morte di quattro israeliani. Lo scorso 22 giugno un palestinese è stato ucciso dopo un'incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Turmusaya, a nord di Ramallah, in Cisgiordania. In quell'episodio 12 palestinesi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco, mentre 30 case e più di 60 veicoli sono stati dati alle fiamme. (Res)