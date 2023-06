Bosnia: a maggio in Federazione +20,4 per cento di turisti rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio il numero totale di arrivi turistici nella Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana del Paese) è stato di 117.510 unità, ovvero il 20,4 per cento in più su base annua e il 40,9 per cento in più rispetto ad aprile. Lo riporta il sito informativo "Biznis". La quota dei turisti stranieri rappresenta il 72,4 per cento. Il maggior numero di visitatori proviene da Turchia (9,9 per cento), Croazia (8,7 per cento), Germania (6,2 per cento) e Serbia (5,9 per cento). (Seb)